Presidente do Palmeiras promete time mais forte

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, prometeu novas conquistas aos torcedores e um time competitivo para a temporada do próximo ano. Campeão brasileiro, vice paulista, semifinalista na Copa do Brasil e da Libertadores, o clube buscará superar as marcas atingidas neste ano.

Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

“Estou muito feliz. Torcedor palmeirense, pode comemorar que você é decacampeão. O Palmeiras voltou ao devido lugar, que é em cima do pódio e dando volta olímpica. A torcida sempre fez a diferença. E em 2019 não vai ser diferente, continuaremos trabalhando muito e buscaremos novas conquistas”, prometeu Galiotte, pouco depois de a equipe palmeirense bater o Vitória por 3 a 2, neste domingo, no Allianz Parque, pela rodada final do Brasileirão.

O presidente quer manter todos os jogadores do elenco e a comissão técnica, principalmente Luiz Felipe Scolari. O treinador recebeu uma proposta da seleção da Colômbia e pode deixar o clube. Além de Felipão, especulações envolvem uma possível saída do atacante Dudu. “Vamos fazer o que for possível. A ideia é que ele (Dudu) permaneça com a gente”, disse o dirigente.