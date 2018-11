Após título do Brasileirão, Felipão faz treino descontraído e aberto à imprensa

O Palmeiras voltou aos treinos na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol, em São Paulo, depois de conquistar o Campeonato Brasileiro no último final de semana. Obviamente, os jogadores fizeram apenas atividades leves e descontraídas. Nada de treinamento pesado. Foi a primeira atividade totalmente aberta à imprensa desde o final do mês de agosto.

O treino se resumiu a disputas de futevôlei no gramado da Academia de Futebol. Os jogadores estavam animados. O elenco foi dividido em trios, que comemoravam todos os pontos. Deyverson, autor do gol que selou o título na vitória sobre o Vasco, foi quem mais gritou. O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez exibiu um novo visual com os cabelos totalmente descoloridos.

O técnico Luiz Felipe Scolari ainda não esboçou a escalação para enfrentar o Vitória, neste domingo, às 17 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no jogo de entrega da taça de campeão brasileiro. A possível escalação é a seguinte: Weverton (Fernando Prass); Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Dudu e Borja (Deyverson).

Após a conquista do título, o time de Felipão busca novos recordes no Brasileirão. Com 22 jogos de invencibilidade, maior marca na história do torneio, a equipe pode igualar neste domingo a marca do Palmeiras em 1993/1994, quando a equipe ficou 23 jogos sem perder.

A maior sequência invicta da história do Palmeiras foi conquistada com 26 partidas entre 1972 e 1973. Era o time da segunda Academia. Mas, para alcançar o feito, o time atual terá de continuar invencível nas primeiras rodadas do torneio no ano que vem.