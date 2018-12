Após título brasileiro, Palmeiras se isola na liderança do ranking da CBF

Após o encerramento das competições nacionais da temporada 2018, a CBF atualizou nesta quarta-feira o Ranking Nacional dos Clubes e apontou o Palmeiras, que recentemente faturou o título do Campeonato Brasileiro, como líder isolado da lista, com 16.914 pontos, sendo que 800 foram assegurados com essa conquista.

Na atualização anterior do ranking, a do ano passado, o Palmeiras estava empatado no primeiro lugar com o Cruzeiro. E embora tenha sido campeão da Copa do Brasil nesta temporada, o time mineiro agora caiu para o segundo lugar, com 15.822 pontos. Ambos são seguidos pelo Grêmio, que permaneceu na terceira colocação da lista, com 14.936.

O Santos continua na quarta posição, com 14.682 pontos, logo à frente do Corinthians, que saltou um posto, para o quinto lugar, com 14.208. Quem também subiu na lista foi o Flamengo, para a sexta posição, com 13.850 pontos. E os dois clubes foram favorecidos pela queda do Atlético Mineiro, que antes era o quinto e passou a figurar em sétimo lugar, com 13.352 pontos.

O Atlético Paranaense agora é o oitavo colocado ao ganhar uma posição, algo que também ocorreu com o Internacional, que está em nono lugar. E a Chapecoense fecha o Top 10 do Ranking Nacional de Clubes após subir da 14ª para a 10ª posição.

Já o Botafogo deixou esse seleto grupo, ocupando o 11º lugar, após despencar três posições. E o time carioca é seguido por outros três tradicionais times do futebol nacional, casos de São Paulo, Fluminense e Vasco, na 12ª, 13ª e 14ª posições, respectivamente.

No Ranking Nacional de Clubes, os times somam pontos disputando as quatro divisões do Campeonato Brasileiro (Séries A, B, C e D) e a Copa do Brasil nos últimos cinco anos. As campanhas mais recentes valem mais do que as anteriores.

A CBF também atualizou o ranking das federações estaduais. E nele, a paulista manteve a hegemonia, na liderança, com 87.253 pontos. Rio de Janeiro, com 50.584, Minas Gerais, com 47.813, Rio Grande do Sul, com 39.165, e Santa Catarina, com 34.400, vêm na sequência.

Confira a classificação atualizada do ranking da CBF:

1º – Palmeiras – 16.914 pontos

2º – Cruzeiro – 15.822

3º – Grêmio – 14.936

4º – Santos – 14.682

5º – Corinthians – 14.208

6º – Flamengo – 13.850

7º – Atlético-MG – 13.352

8º – Atlético-PR – 11.380

9º – Internacional – 10.902

10º – Chapecoense – 10.706

11º – Botafogo – 10.619

12º – São Paulo – 10.508

13º – Fluminense – 10.034

14º – Vasco – 9.360

15º – Bahia – 8.862

16º – Sport – 8.450

17º – Vitória – 8.329

18º – Ponte Preta – 8.052

19º – América-MG – 7.522

20º – Coritiba – 7.044