Após surpreender a Suíça, Catar empata com a Islândia em amistoso na Bélgica

Cinco dias depois de surpreender a Suíça com uma vitória por 1 a 0, na casa da adversária, o Catar empatou por 2 a 2 com a Islândia, nesta segunda-feira, em amistoso realizado na cidade de Eupen, na Bélgica.

A seleção do país que vai abrigar a Copa do Mundo de 2022 abriu o placar deste duelo já aos 3 minutos do primeiro tempo, com um gol de Hassan Al Haidos. Ainda na etapa inicial, porém, os islandeses igualaram o marcador com Ari Skulason balançando as redes aos 29 minutos.

Aos 11 do segundo tempo, Kolbeinn Sigthorsson virou o jogo para a Islândia em uma cobrança de pênalti, mas Boualem Khoukhi, aos 23, voltou a deixar tudo igual para os catarianos, que usaram o confronto como preparação para a Copa da Ásia, marcada para ocorrer em janeiro de 2019.

Na última quarta-feira, ao surpreender a Suíça em Lugano, o Catar obteve a sua primeira vitória sobre uma seleção europeia desde que bateu a modesta equipe de Andorra, em agosto. A Islândia, por sua vez, vinha de uma derrota por 2 a 0 para a Bélgica, sofrida na quinta-feira, em confronto válido pela Liga das Nações da Uefa.