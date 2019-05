Após sofrer goleada, CSA recebe Palmeiras para ‘recomeçar’ na Série A

O CSA tenta nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, se recuperar da goleada sofrida na estreia na Série A, no último domingo. O time do técnico Marcelo Cabo perdeu por 4 a 0 para o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, e recebe agora o atual campeão brasileiro, às 16 horas, com o objetivo de apagar a má impressão deixada na estreia e recomeçar uma nova fase.

Após 31 anos de ausência na elite, a partida será a primeira de CSA dentro de casa pela Série A. O estádio Rei Pelé estará lotado, ainda mais pelo status do adversário. O Palmeiras pode até não ter levado os principais jogadores, porém terá em campo o elenco campeão brasileiro e sendo apontado como um dos grandes favoritos a ganhar a competição.

O treinador do CSA afirmou que a derrota por goleada na estreia trouxe lições duras para serem aprendidas, ainda mais para um elenco que ainda não está totalmente ambientado à presença na Série A. “Nós cometemos erros primários no primeiro tempo que na Série A não se pode cometer. Temos de entender o que aconteceu, analisar e corrigir”, disse Cabo.

O principal desfalque para a partida será o goleiro João Carlos, que foi expulso contra o Ceará e terá de cumprir suspensão. O reserva Jordi deve ser o substituto. A diretoria do clube espera lotar o estádio Rei Pelé e ainda lucrar com a bilheteria. O valor dos ingressos varia de R$ 100 a R$ 400.