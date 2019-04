Após se lesionar durante vitória, Neuer vai desfalcar o Bayern por duas semanas

O goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, vai desfalcar o time por cerca de duas semanas após ter se lesionado durante a goleada por 4 a 1 sobre o Fortuna Dusseldorf por 4 a 1, fora de casa, no último domingo, pelo Campeonato Alemão. O departamento médico do clube bávaro confirmou este período previsto de ausência dos gramados por meio de nota publicada no site oficial do time bávaro nesta segunda-feira.

Nos primeiros minutos do segundo tempo do duelo de domingo, o jogador se machucou sozinho ao tentar dominar uma bola e dar um passo em falso no gramado. No início, o ídolo da equipe parecia estar reclamando de dores no tornozelo, mas agora o Bayern esclareceu que ele teve um rompimento de fibras musculares da panturrilha.

Por causa do problema, Neuer precisou ser substituído por Sven Ulreich na partida em que o Bayern assegurou o seu retorno à liderança do Campeonato Alemão, com 67 pontos, um à frente do Borussia Dortmund, segundo colocado, que havia assumido o topo de forma provisória no sábado ao derrotar o Mainz por 2 a 1, em casa.

Na mesma nota em que confirmou a lesão de Neuer, o clube de Munique também informou que o zagueiro Mats Hummels deixou a partida de domingo com dores na coxa, em problema acusado no finalzinho do duelo, mas adiantou que trata-se “de uma pequena contusão e que ele ficará de fora por um curto período de tempo”.

Por causa desta lesão na panturrilha, Neuer vai ficar fora de dois duelos seguidos com o Werder Bremen, sendo o primeiro deles no próximo sábado, em casa, pelo Campeonato Alemão. Em seguida, o Bayern voltará a encarar o rival, quatro dias depois, como visitante, pelas semifinais da Copa da Alemanha. E caso o período de duas semanas de afastamento se confirme, o goleiro também não enfrentará o Nuremberg, no próximo dia 28, também fora de casa, pela rodada seguinte do Alemão.

Aos 33 anos de idade, Neuer participou de apenas três jogos do Bayern na temporada passada por causa de uma fratura em seu pé esquerdo. Em decorrência dela, ele só teve confirmada a sua presença na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, no período final de preparação da seleção alemã, que acabou decepcionando ao ser eliminada na fase de grupos da competição.