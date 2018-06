Após se destacar diante da Inglaterra, goleiro da Tunísia é cortado por lesão

Um dia depois da dolorosa derrota nos acréscimos para a Inglaterra, por 2 a 1, a Tunísia sofreu um novo baque nesta terça-feira. O goleiro Mouez Hassen, que se contundiu nos primeiros minutos daquela partida, foi cortado do restante da Copa do Mundo por causa da lesão.

Através das redes sociais, a Federação Tunisiana de Futebol anunciou o corte. De acordo com a entidade, Hassen foi “vítima de uma luxação” diante da Inglaterra e “está fora do restante da Copa do Mundo”. “Notícias muito ruins para a nossa seleção”, lamentou.

Hassen ficou apenas cerca de 10 minutos em campo na derrota de segunda-feira, mas fez o suficiente para ser um dos destaques da Tunísia na partida. Afinal, neste período fez ótimas defesas em finalizações de Lingard e Kane, além de voar para espalmar a cabeçada de Stones antes do gol de Kane.

No lance em que a Tunísia sofreu o primeiro gol, aliás, Hassen caiu com o ombro esquerdo no chão e precisou deixar o gramado, chorando. Ele já havia se chocado com Lingard minutos antes, e há quem diga que foi esta trombada que causou a lesão.

Sem pontuar, a Tunísia volta a campo pelo Grupo G diante da Bélgica, neste sábado, em Moscou. Depois, encerra a participação na primeira fase contra o Panamá, dia 28, em Saransk.