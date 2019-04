Após revés, Sampaoli pensa em alternativas para ‘mudar a história’ no Pacaembu

Passada a derrota para o Corinthians por 2 a 1, no primeiro encontro entre os times na semifinal do Campeonato Paulista, o técnico do Santos, Jorge Sampaoli, pensa em alternativas para reverter o resultado na partida de volta, no Pacaembu, e colocar a sua equipe na final do Estadual.

Conhecido por ser inventivo, o treinador argentino reconheceu que o Corinthians jogou melhor e agora tem a missão de armar uma estratégia para seus comandados furarem o sistema defensivo do rival, que, segundo o próprio Sampaoli, é a grande virtude corintiana.

“Temos que saber que temos 90 minutos para mudar a história. Temos que pensar no que temos que fazer para ganhar o jogo”, disse o comandante argentino. “Vamos ter que ser muito criativos na partida de volta”, completou.

Um dos problemas do Santos na primeiro duelo foi a inoperância do ataque. Com exceção do paraguaio Derlis González, autor do gol santista, os homens de frente não renderam. Para Sampaoli, a ausência de um centroavante não foi determinante para o revés e o problema mora na construção das jogadas, dada a pouca criatividade na armação no primeiro jogo.

“O plano do jogo era ter Cueva de falso 9, com Sanchez e Derlis abertos. Mas a verdade é que não tivemos muitos momentos ofensivos no primeiro tempo. Por isso trocamos no segundo tempo. O que importa é como a bola chega até eles. O problema esteve na construção do jogo, nas condições em que esses jogadores receberam a bola”, explicou o técnico.

O Santos volta a campo na quinta-feira, às 19h15, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela terceira fase da Copa do Brasil. É provável que o time alvinegro entre em campo com um time alternativo e a zaga reserva, com Luiz Felipe e Lucas Veríssimo, que terminou o jogo contra o Corinthians, deve ser novamente usada, já que Gustavo Henrique e Felipe Aguiar dificilmente terão condições de jogo.