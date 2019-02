Após revés no dérbi, Diogo Barbosa reclama da arbitragem: ‘Não é a primeira vez’

Após a derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Corinthians no dérbi deste sábado, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa disparou contra o árbitro Luiz Flávio de Oliveira em razão da expulsão de Deyverson. Segundo o palmeirense, o juiz não aplicou o mesmo critério para os dois lados e deveria também ter expulsado o zagueiro Henrique.

“O lance da expulsão do Deyverson foi causado pelo Henrique e o juiz não deu. O critério tem que ser usado para os dois lados. Não é a primeira vez que ele faz isso”, reclamou Diogo Barbosa em entrevista ao SporTV. O lateral-esquerdo foi o único do Palmeiras a falar após o jogo.

“Deyverson caiu com a bola e foi pisado pelo Henrique. Incrível como ele (árbitro) não vê isso. Contra nós, nunca dá”, emendou o palmeirense.

Deyverson foi expulso nos acréscimos por uma cusparada no volante Richard, logo depois de sofrer a falta de Henrique. O centroavante foi prontamente expulso por Luiz Flávio de Oliveira, que estava a poucos metros do jogador e viu a cena.

A derrota para o maior rival foi a primeira do Palmeiras no ano e quebra uma invencibilidade de 13 jogos, que vinha desde o final do ano passado. Os comandados de Felipão não perdiam desde 24 de outubro de 2018 (2 a 0 para o Boca Juniors, na Argentina, no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores). Neste período, foram oito triunfos e cinco empates.

O Palmeiras volta a campo somente no próximo dia 11, uma segunda-feira, às 20 horas, para enfrentar o Bragantino, em duelo da sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida será no estádio do Pacaembu, em São Paulo.