Após premiação e palestra de Sampaoli, Santos treinará completo no CT do Flamengo

Após passar a segunda-feira “dividido”, o Santos, incluindo os principais nomes do elenco e a sua comissão técnica, estará completo nesta terça, quando encerrará a preparação para o duelo com o Vasco, pela quarta fase da Copa do Brasil, com um treinamento no Ninho do Urubu.

Na segunda-feira, o Santos treinou no CT Rei Pelé e depois seguiu para o Rio. Porém, os quatro jogadores que foram eleitos para a seleção do Campeonato Paulista – o lateral-direito Victor Ferraz, o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Diego Pituca e o meia Jean Mota – foram para São Paulo após a atividade, onde participaram da cerimônia de premiação do torneio em uma casa noturna da capital paulista.

Jean Mota, aliás, foi o principal agraciado na premiação. O meia, além de compor o time ideal do Paulistão, também acabou sendo eleito o craque da competição. E ele também foi o artilheiro do torneio, com sete gols.

Nesta terça-feira, então, o quarteto é esperado no Rio, onde vai treinar a partir das 15h30 no CT do Flamengo. Lá, os premiados vão se encontrar com os companheiros de clube e também com o técnico Jorge Sampaoli, que já estava no Rio na segunda-feira, quando participou de evento na CBF. Por isso, a atividade de segunda, no CT do Santos, foi comandada pelos auxiliares do treinador.

Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Santos pode perder por até um gol de diferença nesta quarta-feira, às 19h15, em São Januário, para o Vasco, que estará garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil.

A tendência é que o time entre em campo com a seguinte escalação: Everson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo, Derlis González e Soteldo.