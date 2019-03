Após polêmicas e 6 semanas afastado, Icardi volta a treinar pela Inter de Milão

Depois de seis semanas de afastamento e polêmicas que colocaram em dúvida a sua permanência na Inter de Milão, Mauro Icardi voltou a treinar com os seus companheiros de time nesta quinta-feira. O atacante argentino não trabalhava no gramado há mais de um mês, em período que coincidiu com o fato de que ele perdeu a faixa de capitão da equipe e com as conturbadas negociações para renovação antecipada do seu contrato.

Anteriormente, o jogador de 26 anos disse que estava sem treinar por causa de uma lesão no joelho, mas os médicos da Internazionale jamais admitiram a existência da mesma após exames não apontarem um problema no local.

Icardi retornou aos treinamentos com outros jogadores da equipe milanesa que não foram convocados para defender as suas respectivas seleções nesta pausa do calendário de clubes motivada pela disputa das duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Eurocopa de 2020, iniciadas justamente nesta quinta-feira com dez partidas.

De volta, o jogador poderá fazer seu retorno aos jogos da Inter no próximo dia 31, contra a Lazio, em Milão, pelo Campeonato Italiano. Ele foi o artilheiro da edição passada da competição, com 29 gols, juntamente com Ciro Immobile, da Lazio, e agora acumula nove bolas na rede em 20 jogos disputados pela sua equipe na atual campanha no torneio.

O retorno de Icardi aos treinos ocorreu um dia após uma reunião entre Paolo Nicoletti, advogado do atleta, e Giuseppe Marotta, um alto executivo da direção do clube, que serviu para aparar as últimas arestas que poderiam dificultar a permanência do argentino no time de Milão.

Antes disso, o argentino se recusou a acertar a renovação antecipada do seu contrato e perdeu a braçadeira de capitão, aumentando os rumores de uma possível saída sua da Inter. O episódio envolveu até mesmo a mulher e empresária do jogador, Wanda Nara, acusada de dificultar o acerto de um novo compromisso com o clube e que chegou a ter o seu carro apedrejado por torcedores.

Depois da reunião de quarta-feira, porém, Icardi postou nas redes sociais três fotos vestindo a camisa 9 da Inter e com a tarja de capitão em seu perfil na rede social Instagram, deixando claro que continuará atuando pela equipe.

O argentino chegou a entrar na mira do Real Madrid, mas veículos da imprensa espanhola noticiaram que o clube deixou de ter interesse em contratá-lo por causa do comportamento da esposa do atacante e também do agente do atleta. Até mesmo a rival Juventus, líder disparada do Campeonato Italiano e atual heptacampeã nacional, foi apontada como um possível destino para o jogador.

Entretanto, Icardi encerrou as polêmicas que o afetavam na Inter e agora mira voltar a ser decisivo pela sua equipe, que ocupa a terceira posição do Italiano, com 53 pontos, sete atrás do vice-líder Napoli. Dominante, a Juventus já está com 75.