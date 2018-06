Após passar por cirurgia no nariz, Rudy desfalca Alemanha contra a Coreia do Sul

O meio-campista Sebastian Rudy vai ser desfalque da Alemanha na última partida do Grupo F, contra a Coreia do Sul, às 11 horas (de Brasília) desta quarta-feira, em Kazan. O jogador passou por cirurgia no nariz após fratura sofrida durante o jogo contra a Suécia, que terminou com vitória da seleção alemã por 2 a 1, no último sábado, em Sochi.

“Rudy foi submetido a uma operação no osso nasal neste domingo, por isso devemos nos preparar para a ausência dele”, informou o auxiliar técnico da Alemanha, Marcus Sorg, nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa concedida em Vatutinki.

O assistente, no entanto, explicou que o procedimento não deve tirar o jogador do restante do Mundial, caso a equipe avance de fase. “Se existir uma possibilidade de Rudy jogar com uma máscara protetora, nós vamos considerar, com certeza. O torneio é longo”, afirmou Sorg, confiante na classificação alemã. Titular no jogo contra a Suécia, o meio-campista sofreu um choque ainda no primeiro tempo e foi substituído aos 31 minutos, quando o placar ainda estava 0 a 0.

Sobre Mats Hummels, ausente no último jogo, o auxiliar confirmou que o zagueiro deve enfrentar a Coreia do Sul. “Ele voltou a treinar sem limitação nesta segunda-feira, então estará apto para a próxima partida”, explicou o assistente do técnico Joachim Löw.

Derrotada pelo México em seu jogo de estreia na Copa, no dia 17, no Estádio Luzhniki, em Moscou, a Alemanha vai garantir vaga nas oitavas de final se vencer a já eliminada Coreia do Sul por dois gols de diferença. Possíveis triunfos por 1 a 0 de Suécia, contra o México, e Alemanha na última rodada vão resultar em um tríplice empate em pontos, saldo de gols e gols marcados entre as três seleções, o que levaria a definição das posições para o critério disciplinar e, em último caso, sorteio.