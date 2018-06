Após pancada no joelho, Rashford desfalca primeiro treino da Inglaterra na Rússia

A Inglaterra realizou nesta quarta-feira seu primeiro treino em território russo. Em Zelenogorsk, onde a seleção ficará hospedada no início da Copa do Mundo, a equipe europeia fez uma atividade com bola comandada pelo técnico Gareth Southgate. O desfalque ficou por conta do atacante Marcus Rashford.

O jogador do Manchester United, de apenas 20 anos, sofreu uma pancada no joelho na última atividade da Inglaterra antes do embarque para a Rússia. Ainda sofrendo com o incômodo no local, Rashford foi poupado do primeiro treino na sede do Mundial.

Apesar da precaução e da preocupação em torno do atleta, o próprio Rashford tratou de tranquilizar a torcida. “Obrigado a todos pelas mensagens que venho recebendo. Eu senti uma coisinha, mas não há nada para se preocupar”, escreveu em sua página no Twitter.

A seleção inglesa segue sua preparação nos próximos dias para a estreia da Copa do Mundo. Na segunda-feira que vem, encara a Tunísia em Volgogrado, às 15 horas (de Brasília). As duas equipes estão no Grupo G do torneio, que conta ainda com Bélgica e Panamá.