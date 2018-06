Após pancada na cabeça, Botafogo diz que Yago está ‘lúcido e amparado’

O Botafogo não passou de um empate sem graça diante do Ceará nesta quarta-feira, por 0 a 0, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro, mas um lance no segundo tempo chocou quem acompanhava a partida. O zagueiro Yago sofreu uma dura pancada na cabeça em dividida com o goleiro Everson e ainda a bateu no chão na queda.

Yago não chegou a ficar desacordado, mas apresentou sinais de agressividade e se mostrou bastante tonto. Tentou levantar em diversas oportunidades, mas não conseguia se manter de pé. Mesmo assim, se recusava a deixar a partida. Até finalmente foi encaminhado de ambulância a um hospital.

“Após forte dividida, durante o jogo Botafogo x Ceará, o atleta Yago foi encaminhado ao hospital para realizar exames, acompanhado do médico do clube Salvio Magalhães. O jogador encontra-se lúcido e amparado. Serão realizadas avaliações padrões para casos de choques na cabeça”, informou o Botafogo em nota.

O clube, no entanto, não divulgou maiores informações sobre o estado do jogador. Havia a suspeita de concussão, o que não foi descartado no comunicado disponibilizado pela assessoria botafoguense. A tendência é que uma nova atualização seja divulgada em breve.