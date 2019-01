Após Palmeiras obter 1ª posição de grupo, Copinha conhece últimos classificados

Depois de o Palmeiras obter a primeira posição do Grupo 13, a Copa São Paulo de Futebol Junior vai conhecer nesta quinta-feira os dez últimos classificados para a segunda fase. Na briga estão o Grêmio, que enfrentará o já garantido Oeste para lutar pela última vaga do Grupo 21, e o Santos, que encara o União Mogi em busca da passagem à próxima fase. Além disso, o Fluminense faz confronto direto contra o Audax para definir quem fica com a liderança do Grupo 23.

Na noite desta quarta, o Palmeiras não teve a mesma força ofensiva das outras partidas, mas fechou sua participação na primeira fase garantindo a classificação como líder do Grupo 13, disputado na Arena Capivari. Contra os anfitriões do Capivariano, o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0, com gol no último lance.

Mesmo assim, a campanha foi suficiente para assegurar a liderança com seis pontos, superando no saldo de gols o Galvez-AC, que avançou em segundo. XV de Piracicaba e Capivariano, ambos com três pontos, dão adeus à competição. Apesar de não ter marcado nenhum gol, não faltaram chances. O Palmeiras pressionou durante toda a partida, especialmente no primeiro tempo, quando chegou a marcar dois gols que foram anulados, com Gabriel Verón e Esteves.

Nesta quinta, o Oeste, líder do seu grupo, com seis pontos, e Grêmio, vice, com quatro pontos, se enfrentam às 21h30 na Arena Barueri. Só uma derrota do Grêmio e uma vitória do Lagarto sobre o São Raimundo-RR, tirando a diferença de oito gols de saldo, roubaria a vaga do time gaúcho.

No Grupo 25, em Mogi das Cruzes, o Santos, que tem três pontos e está em terceiro, fará confronto decisivo contra o União Mogi, que é o vice-líder, com quatro pontos, às 19h45. Com a mesma pontuação do União, o São Caetano lidera a chave e enfrenta o já eliminado Sergipe às 17h30.

Dos grandes, quem precisa de menos esforço para avançar é o Atlético-MG, que lidera o Grupo 29 com seis pontos e enfrenta o Água Santa, em Diadema, às 15h30. O time da casa tem três pontos e está empatado com o Aquidauanense-MS, que enfrenta o Jacobina-BA, que ainda não pontuou, às 13h30.

O Fluminense encara o Audax às 17h30 no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco. Os dois têm seis pontos e já estão classificados. Resta decidir quem será o primeiro do grupo. Parnahyba e Sete de Dourados ainda não pontuaram e se enfrentam às 15h15.

Já classificada no Grupo 32, a Portuguesa enfrenta o Paraná no Canindé, à tarde. Os paranaenses têm um ponto, assim como o Santo André, que disputa a vaga com o vice-líder Volta Redonda, que tem três pontos.

Na quarta-feira, avançaram os seguintes times: Ponte Preta, Mirassol, Votuporanguense, Guarani, Desportiva-ES, Trindade-GO, Botafogo-SP, Visão Celeste-RN, CSA, Coritiba, Vasco, Juventude, Juventus, Flamengo, Figueirense, Taquaritinga, Andradina, Legião-DF, Vitória, Desportivo Brasil, EC São Bernardo, Londrina, Atlético Tubarão, Avaí, Rio Claro, Velo Clube, Comercial e Galvez-AC.

Os outros times classificados são: Corinthians, Ituano, Portuguesa, Internacional, Goiás, Nacional, São José-RS, Marília, Primavera, Fortaleza, Sport, Vocem, Flamengo-SP, Oeste, Manthiqueira, Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, Audax, Fluminense, Red Bull, Porto-PE, Cuiabá, Cruzeiro, Atlântico-BA, Botafogo e América-MG.

Confira os jogos de quinta-feira na Copa São Paulo:

13h30 – Aquidauanense-MS x Jacobina-BA

15h – Volta Redonda-RJ x Santo André

15h15 – Parnahyba-PI x Sete de Dourados-MS

15h30 – Água Santa x Atlético-MG

17h15 – Portuguesa x Paraná

17h30

Sergipe-SE x São Caetano

Audax x Fluminense

19h15 – São Raimundo-RR x Lagarto-SE

19h45 – União Mogi-SP x Santos

21h30 – Oeste x Grêmio