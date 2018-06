Após oscilações, Roger Machado diz que Palmeiras ‘achou o caminho novamente’

O técnico Roger Machado exaltou o Palmeiras depois da vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, fora de casa, na noite desta quarta-feira, em rodada do Brasileirão. Para ele, após a sequência de maus resultados até o clássico com o São Paulo, em que venceu por 3 a 1, o time agora reencontrou o caminho certo.

“Vencemos o clássico e isso nos deu ânimo e confiança”, analisou o treinador. “Fizemos um jogo bastante consistente (contra o Grêmio). É importante que a gente se mantenha entre os primeiros até a parada da Copa. Acho que achamos o caminho novamente.”

Roger explicou que a estratégia do Palmeiras para anular os gremistas e impor a eles a primeira derrota em casa no Brasileirão foi “segurar” os volantes Arthur e Maicon, do rival gaúcho.

“Um dos principais pilares dessa equipe do Renato é a construção desde os volantes, que conseguem lidar muito bem com a bola e achar soluções, passes entrelinhas”, explicou o comandante alviverde. “Era importante sempre que possível, para pegar Maicon e Arthur dentro do campo do Grêmio. E que a gente roubando não estivesse no nosso campo de defesa, porque ali já estaríamos empurrados para dentro da nossa área.”

O treinador prevê oscilações, mas promete buscar o equilíbrio dentro do Palmeiras. “Uma equipe grande vai oscilar. Em um mês você vai bem, no outro nem tanto. Temos que encontrar o equilíbrio.”

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo diante do Ceará, em Fortaleza. Com 17 pontos, o time amanheceu nesta quinta na 3ª posição do Brasileirão, mas ainda pode ser alcançado por Fluminense, que tem 14 e joga com o líder Flamengo nesta quinta, e por Atlético-MG, também com 14, que enfrenta o América-MG.