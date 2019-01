Após nova derrota, Odair faz mistério e esconde escalação do Inter para quarta

Em meio ao início ruim de temporada do Internacional, o técnico Odair Hellmann utilizou nesta segunda-feira um artifício bastante usado por ele no ano passado e fez mistério no treino que comandou no Beira-Rio. O time colorado volta a campo na quarta para encarar o Veranópolis, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.

A equipe vem de duas derrotas, para Pelotas e São José, e venceu apenas na estreia, contra o São Luiz. Diante deste retrospecto, Odair decidiu fechar à imprensa a atividade realizada nesta segunda e escondeu a equipe que vai encarar o Veranópolis. O certo é que o Inter precisa da vitória para diminuir a pressão.

“Será outra guerra. Temos visto que os outros times estão mais bem preparados fisicamente, e isso já era esperado. Então, temos que levar mais competitividade, acertar alguns detalhes para colocar algo a mais contra os adversários. Estamos ansiosos por jogar já nesta quarta-feira e lutar por um bom resultado”, declarou o volante Edenilson.

A tendência é que o Inter volte a atuar com força máxima, com uma escalação próxima à que perdeu para o Pelotas na segunda rodada. Zeca, com um problema muscular, é desfalque certo e deverá ser substituído por Bruno.

Odair deve levar o Inter a campo na quarta com: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D’Alessandro, Nico López e Patrick; William Pottker. A dúvida fica por conta de Patrick, que não tem jogado bem e pode perder espaço para Neilton ou Wellington Silva.