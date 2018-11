Após ‘missão cumprida’, Hellmann deve acertar renovação com o Inter para 2019

Depois de comandar o Internacional na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo à noite, no Beira-Rio, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Odair Hellmann ressaltou que está com a sua “missão cumprida”, que era a conquista da vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019. Com este objetivo alcançado, o treinador agora deverá acertar em breve a renovação do seu contrato com o clube gaúcho para a próxima temporada.

O compromisso atual do comandante vence no próximo dia 31 de dezembro, mas tem tudo para ser reformado, pois a tendência é a aposta na continuidade do trabalho de longo prazo de Hellmann, que assumiu o time durante a campanha na Série B do Brasileiro do ano passado.

Ao ser questionado sobre o assunto após a vitória sobre o Flu, o técnico desconversou, mas deixou transparecer que o acerto para a sua permanência é apenas uma questão de tempo. “Em respeito ao último jogo (contra o Paraná, no próximo domingo), quem tem que resolver e falar sobre isso, vai falar. Quem tem que sentar para negociar, já sentou e conversou. E vai conversar novamente para que as coisas se encaminhem da melhor forma. Eu queria terminar este Brasileiro da melhor forma, vencendo. As pessoas responsáveis vão acertar isso”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva, se referindo ao seu empresário, Gilmar Veloz, e à diretoria do Inter.

A oficialização do novo acordo com Hellmann só deverá ocorrer após o dia 8 de dezembro, quando ocorre a eleição do Inter na qual Marcelo Medeiros espera ser reeleito presidente do clube. E o dirigente deixou claro que o técnico tem tudo para dar continuidade ao seu trabalho no Beira-Rio.

“A gente (da atual gestão), que pegou o Inter no pior momento de sua história, hoje chegar, a uma rodada para o fim da competição, com a maior pontuação da história do clube desde que o campeonato por pontos corridos foi instituído, e já ter conquistado a vaga direta para a Libertadores, mostra que a gente está no caminho certo. E que o que foi plantado neste ano certamente dará frutos no futuro”, ressaltou Medeiros em entrevista ao canal de TV do clube gaúcho.

O fato de o Inter ter fracassado em sua luta para conquistar o título brasileiro após passar várias rodadas na briga pela liderança não abala o prestígio de Hellmann com o presidente colorado. “Buscamos uma campanha melhor, mas o Palmeiras fez uma campanha fora da curva, é um clube com um investimento muito maior do que o nosso. A continuidade do trabalho agora é importante”, completou.

Com a vitória sobre o Flu, o Inter assegurou a terceira posição do Brasileirão, com 68 pontos, antes de fechar a sua campanha no domingo, contra o rebaixado e lanterna Paraná, às 17 horas, em Curitiba.