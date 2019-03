Após lesão de Marcelo Oliveira, Cortez se oferece para jogar na zaga do Grêmio

Renato Gaúcho terá um problema para escalar o Grêmio nas rodadas finais do Campeonato Gaúcho. Pedro Geromel e Paulo Miranda seguem em transição, e Marcelo Oliveira deixou o campo de maca durante o empate sem gols com o Juventude, na noite desta quinta-feira. Improvisado no setor, o lateral Bruno Cortez se colocou à disposição para ajudar na defesa.

“Jogador que joga no Grêmio precisa estar sempre ponto. Se Renato precisar, pode contar comigo. Infelizmente hoje (quinta-feira) não saímos com a vitória, mas vamos trabalhar para conquistar um grande resultado no domingo”, declarou o lateral.

Na partida contra o Juventude, Renato já foi obrigado a improvisar. Romulo formou a dupla defensiva com Marcelo Oliveira e terminou ao lado do próprio Bruno Cortez. Diante do São Luiz, o treinador, no entanto, deve contar com o retorno de Kannemann, que estava com a seleção da Argentina.

André também analisou a atuação gremista no empate contra o Juventude. O clube tricolor claramente se poupou devido o triunfo conquistado em Caxias do Sul, na vitória por 6 a 0.

“Por mais que o jogo já tivesse decidido, entramos e jogamos com total seriedade. O gol, infelizmente, não saiu. Agora é descansar e pensar no próximo jogo”, finalizou.