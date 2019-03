Após goleada, jogadores do Botafogo ainda mostram confiança em classificação

Após marcar seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, na vitória por 4 a 1 em cima da Portuguesa nesta quinta-feira, o meia Diego Souza disse acreditar na classificação do Botafogo à semifinal da Taça Rio. O time alvinegro precisa vencer o Americano, na última rodada, e torcer contra Cabofriense e Flamengo, de quem ainda precisa tirar uma diferença de quatro gols de saldo.

“Possibilidade ainda existe. Temos que fazer o nosso trabalho. É difícil, mas não é impossível. Precisamos torcer por dois resultados, que são bem possíveis de acontecer. Vamos fazer nossa parte e ver o que acontece”, disse o meia.

“Felicidade de fazer o gol, mas o mais importante é que saímos com a vitória. Fiz meu segundo jogo com o campo muito encharcado. Estou voltando a jogar com mais intensidade. Tivemos algumas dificuldades no primeiro tempo, mas voltamos a jogar como Botafogo no segundo. Conseguimos impor nosso ritmo e acabamos com um grande resultado”, completou.

Marcinho seguiu a linha de Diego Souza, negou ser um milagre o Botafogo conseguir a classificação e deixou claro que o time lutará até o fim. “Se é possível, não é milagre. Temos trabalhado bastante. Se a classificação vier, será muito merecida”, apontou o lateral.

Diego Cavalieri também mostrou acreditar na classificação, ainda que com mais pessimismo do que seus companheiros de equipe. “Depender de outros resultados sempre é complicado, mas temos que fazer nosso papel e ver o que a tabela nos proporciona. Importante é que o time vem crescendo, tem mantido uma regularidade. E essa vitória nos dar confiança para seguir evoluindo.”