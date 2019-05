Após goleada, Ceará aposta na repetição para surpreender o Cruzeiro

Depois de estrear com goleada por 4 a 0 sobre o CSA, o Ceará deve repetir a mesma escalação para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nessa quarta-feira, às 19h15, quando enfrentará o Cruzeiro no Mineirão.

O técnico Enderson Moreira ainda tem os desfalques de Wescley, Felipe Baxola, William Oliveira e Juninho Quixadá, que não estavam à disposição no último domingo, e deve manter os mesmos onze titulares.

Mesmo assim, o treinador optou por manter um discurso de pés no chão, lembrando que o campeonato ainda está no início e muita coisa pode mudar. Por isso, aponta que o foco do Ceará na sequência do Brasileirão é o equilíbrio.

“Não podemos nos entusiasmar quando tiver uma vitória e nem achar que está tudo errado quando tiver uma derrota. É ter um equilíbrio. É uma palavra-chave para que sempre a gente valorize o próximo jogo. A próxima partida é sempre a mais importante”, disse o treinador.