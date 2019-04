Após gol decisivo na Libertadores, Vinicius aguarda mais chances no Atlético-MG

Depois de marcar seu primeiro gol pelo Atlético-MG, decisivo para o time virar e vencer o Zamora por 3 a 2 e se manter vivo na Copa Libertadores, Vinicius busca ter mais espaço na equipe. O meia disse que, para isso, pode até atuar em mais de uma função.

“Tive uma conversa com o Matter, auxiliar do Levir, e disse também que faço outras funções. Vou procurando meu espaço. Estou aqui para poder ajudar e quem tem a ganhar é o Atlético-MG”, comentou o meia, que não tem recebido tantas chances pois é reserva, em princípio, de Cazares, que tem feito boas atuações.

Mesmo que involuntariamente, Vinicius fez o segundo gol do Atlético que deixou empatada a partida contra o Zamora. Os venezuelanos chegaram a abrir 2 a 0. Maicon Bolt fez o primeiro gol do time mineiro, Vinicius marcou o segundo ao desviar chute de Ricardo Oliveira e Fábio Santos fez de pênalti o gol que definiu o suado triunfo atleticano. O meia afirmou que jogar a competição sul-americano é um sonho para ele.

“Estou realizando um sonho de jogar a Libertadores. Mesmo com 28 anos, que vou completar esse mês ainda, jogar a Libertadores vestindo uma camisa de peso, fico muito feliz. Foi uma noite especial”, relembrou.

Contratado por empréstimo junto ao Bahia, o meia adotou um discurso cauteloso antes do duelo com o Boa, marcado para o domingo, no Mineirão, e que vale uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Pela melhor campanha realizada, o time atem a vantagem do empate após ficar no 0 a 0 em Varginha.

“A gente vai respeitar o Boa, não é a toa que foi o campeão do interior. Costumamos dizer que respeito no futebol é colocar a bola dentro do gol e é isso que vamos procurar. Tenho certeza que, domingo, o estádio vai estar cheio, nos incentivando, para conseguirmos essa vaga na final”, disse.