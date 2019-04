Após folga pelo título invicto, Grêmio volta a treinar e mira decisão em Assunção

O elenco do Grêmio voltou aos treinamentos nesta sexta-feira, após um dia de folga pela conquista do título gaúcho invicto. As atenções agora estão voltadas para o jogo contra o Libertad, terça-feira, em Assunção, às 19h15 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Com quatro pontos, o time gaúcho é o terceiro colocado do Grupo H, dois atrás da Universidad Católica e com seis a menos que o Libertad. Uma vitória é essencial para o time de Renato Gaúcho prosseguir com chances reais de classificação para as oitavas de final da principal competição sul-americana.

“Depende só da gente, temos que estar focados, pois não tem mais tempo de recuperação, se errar agora, Libertadores só pela televisão”, disse o capitão Maicon, em entrevista coletiva.

O volante gremista revelou que as fortes dores nos joelhos têm dificultado sua participação nos 90 minutos das partidas. “Eu tenho tratado direto com fisioterapia, até mesmo em mais de um turno, faço reforço muscular na academia, daí o que ocorre é que acabo diminuindo a intensidade nos treinos e aí, em especial no último Gre-Nal eu tive cãibras.”

Os jogadores foram submetidos a uma atividade física, sob comando do preparador Rogério Dias. Os que atuaram a maior parte da decisão da última quarta-feira, na Arena, diante do rival Internacional, fizeram trabalhos regenerativos nas instalações internas do CT gremista. Apenas alguns deles foram ao campo para uma corrida leve. Leonardo Gomes, Geromel, Maicon e André não apareceram no gramado.

Já os goleiros Paulo Victor, Julio César, Brenno e Phelipe Megiolaro fizeram os trabalhos específicos sob supervisão do preparador Rogério Godoy e do auxiliar, Enio Oliveira. O zagueiro Paulo Miranda segue em recuperação de lesão e também só fez corridas. Os jogadores voltam a treinar neste sábado pela manhã.