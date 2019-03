Após folga de carnaval, Santos volta aos treinos com a presença de Luiz Felipe

Depois de dois dias de folga neste carnaval, o Santos voltou ao trabalho nesta terça-feira com treinamentos em dois períodos e novidade no CT Rei Pelé, em Santos. O zagueiro Luiz Felipe está recuperado de um estiramento na coxa direita e pode voltar ao time nos próximos jogos, porém ainda é prematuro prever a presença dele no compromisso desta quinta, pela segunda fase da Copa do Brasil, quando o técnico argentino Jorge Sampaoli deve escalar uma formação reserva.

Após bater no último sábado o Oeste por 3 a 2, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o Santos trabalhou pela manhã em um treinamento técnico e à tarde realizou um trabalho tático. As duas atividades foram fechadas à imprensa.

Segundo o clube, Luiz Felipe trabalhou normalmente com o grupo, enquanto que outro zagueiro que está em processo de recuperação de lesão, Lucas Veríssimo, treinou sozinho com a bola. O defensor trata um estiramento no ligamento do joelho direito.

Com a classificação garantida para as quartas de final do Estadual, o Santos tem como próximo compromisso o América-RN, nesta quinta-feira, novamente no estádio do Pacaembu, pela Copa do Brasil. Como o encontro é válido pela segunda fase do torneio, será definido em jogo único. Se houver empate, a decisão da vaga na próxima fase será definida na disputa de pênaltis.

Para essa partida, a tendência é Jorge Sampaoli escalar uma formação mista. O time tem neste final de semana o clássico contra o Corinthians, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 10.ª rodada do Paulistão.