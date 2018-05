Após final de sub-20, Coelho será auxiliar de Loss no Corinthians

Dyego Coelho será o novo auxiliar técnico de Osmar Loss no Corinthians a partir da semana que vem. Antes, ele vai comandar o time sub-20 alvinegro na decisão da Copa do Brasil da categoria, contra o São Paulo, no sábado. Enquanto isso, Fabinho permanecerá sendo o único auxiliar do time profissional.

O Corinthians enfrentará o São Paulo na decisão da Copa do Brasil Sub-20 no sábado, às 10h45, no estádio do Morumbi. No primeiro confronto, realizado na Arena Corinthians, a equipe alvinegra venceu por 2 a 1.

No lugar de Coelho, o Corinthians acertou a contratação de Eduardo Barroca para comandar o time sub-20. Barroca estava trabalhando no Botafogo e assume o cargo a partir da semana que vem.

A parceria Loss e Coelho já aconteceu entre 2015 e 17, quando Loss era o técnico do Sub-20 e Coelho seu auxiliar. Depois do título da Copa São Paulo do ano passado, o atual treinador do time profissional virou auxiliar de Fábio Carille e deixou sua vaga para seu antigo assistente.

Coelho jogou como lateral-direito e iniciou na base do Corinthians. Ele se aposentou em 2014 e logo depois iniciou a nova carreira.