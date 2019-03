Após fim de invencibilidade e vaias, Lucas Mineiro pede apoio da torcida vascaína

O Vasco encerrou a preparação para o jogo contra o Resende, nesta terça-feira. O cruzmaltino joga em Volta Redonda nesta quarta-feira, às 21h30, pela quinta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Campeão da Taça Guanabara, o time do técnico Alberto Valentim está fora da zona de classificação para a semifinal, a duas rodadas do fim da primeira fase.

Com cinco pontos no últimos quatro jogos, o Vasco está em terceiro lugar no grupo. Em segundo e na zona de acesso às semifinais está o Volta Redonda, que tem sete pontos. A equipe enfrenta a Cabofriense nesta quinta-feira.

Na última rodada do campeonato, o Vasco perdeu pela primeira vez no ano, justamente para a Cabofriense, por 2 a 0, no domingo. O time estava invicto há 14 jogos. Depois do resultado negativo, o time saiu vaiado de campo. O volante Lucas Mineiro minimizou o ocorrido. “Não dá para falar em vaias injustas. O torcedor nos apoia até o fim, nos ajuda. Temos conversado para a cada dia mais buscar melhorar”, disse o atleta, em entrevista coletiva nesta terça-feira no clube.

O jogador ainda fez um apelo para a torcida. “Peço que continuem nos apoiando. A torcida do Vasco é gigantesca e sabemos a força que tem”, disse. Lucas Mineiro pediu foco dos companheiros para os que bons resultados voltem a aparecer. “Ficamos chateados com a derrota, mas sabíamos que esse dia iria chegar. Vamos trabalhar ainda mais forte para que os momentos de vitória voltem e durem mais do que foi dessa última vez”.

Depois do confronto desta quarta-feira, o Vasco volta a campo no sábado pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio. A equipe vai enfrentar o Bangu, que também está na briga por uma vaga nas semifinais, em São Januário.