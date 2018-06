Após empate fora dos planos, Cruzeiro joga no Sul para voltar à vice-liderança

O empate na última rodada contra o Vasco, em casa, não estava nos planos do Cruzeiro. Neste sábado, o time mineiro tenta se reabilitar no Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 19 horas, em duelo da 11.ª rodada, a penúltima antes da paralisação para a Copa do Mundo da Rússia.

A igualdade no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, impediu que o Cruzeiro se mantivesse na vice-liderança do torneio e fez com que o time caísse para a quinta posição, com 17 pontos, a seis do líder Flamengo.

O Cruzeiro teve baixas de última hora para o jogo contra a Chapecoense. As principais são o volante Lucas Silva e meia Rafinha, que, apesar de ter se recuperado da pubalgia que o levou a desfalcar o time em seis partidas, não viajou com a delegação para Chapecó, pois, segundo o clube, não está 100$ fisicamente.

Lucas Silva viajou para Chapecó, mas, com febre, não participou do último treinamento e não tem a sua presença assegurada no confronto. Se não puder atuar, a tendência é que Lucas Romero, novamente à disposição após se recuperar um corte no pé, seja o substituto.

Reservas, o volante Ariel Cabral e o meia Mancuello ficaram em Belo Horizonte. Segundo clube, ambos sofrem com dores musculares e serão preservados.

Em contrapartida, além de Lucas Romero, o técnico Mano Menezes tem o retorno do atacante Sassá, que cumpriu suspensão na última rodada. Há, contudo, a possibilidade dele começar o jogo na reserva e ser preterido por Raniel, que ganhou elogios pelo desempenho e gol no empate contra o Vasco.