Após empate em Goiânia, Carlos Amadeu diz que Sul-Americano Sub-20 ‘já começou’

Chuva, campo pesado, pressão da torcida, placar adverso e adversário de boa qualidade. O empate por 2 a 2 contra a Colômbia, na terça-feira, em Goiânia, foi encarado por Carlos Amadeu como um ótimo teste. “Começou o Sul-Americano”, disse o treinador da seleção sub-20, referindo-se à competição que vai ter início no próximo dia 17 de janeiro.

“Esse jogo foi um treinamento. Uma busca pelo entrosamento. Lógico que queremos sempre vencer, mas isso mostra para nossos atletas o quanto o futebol está equilibrado e o quanto nós temos que trabalhar para conquistar um título”, disse Amadeu após o empate, que teve gols de Lincoln e Matheus Cunha para o Brasil.

A seleção brasileira encerrou a preparação de 2018 para o Sul-Americano Sub-20 sem derrotas. No ano, foram sete empates e 4 vitórias em amistosos e jogos-treino. Apesar da fase invicta, o time não foi brilhante em campo.

Sem Vinícius Junior (Real Madrid) e Paulinho (Bayer Leverkusen), que não deverão ser liberados por seus clubes, o Brasil vai disputar a primeira fase do sul-americano Sub-20 em Rancagua, no Chile. Está no Grupo A, ao lado do país anfitrião, Colômbia, Venezuela e Bolívia. Na chave B, que terá seus jogos nas cidades de Talca e Curicó, estarão Uruguai, Paraguai, Argentina, Equador e Peru.

Durante a primeira fase, todas as equipes se enfrentam dentro de seu grupo, classificando-se as três primeiras colocadas de cada chave. O hexagonal final será disputado em Rancagua. As equipes classificadas se enfrentarão em turno único e, ao final de cinco rodadas, será conhecido o campeão e os quatro classificados para o Mundial Sub-20, que será na Polônia.

O Sul-Americano também vai levar três seleções aos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru. Não haverá distribuição de vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2020, pelo fato de o Pré-Olímpico voltar a ser disputado por seleções sub-23 no início de 2020.