Após empate em estreia, Argentina treina e recebe visita de familiares

Um dia depois de decepcionar na estreia e não passar de um empate por 1 a 1 diante da Islândia, a Argentina voltou às atividades neste domingo. Os jogadores fizeram um treinamento na cidade de Bronnitsy, já mirando o confronto diante da Croácia, quinta-feira que vem, em Nijni Novgorod.

Os titulares do confronto de sábado fizeram uma atividade regenerativa no ginásio. Já o restante do elenco foi ao gramado e fez um trabalho por bola, sob olhares atentos do técnico Jorge Sampaoli.

Criticados após o empate na estreia, os jogadores tiveram motivos para comemorar neste domingo. Afinal, a comissão técnica preparou uma surpresa e levou os familiares deles para a atividade.

Foi a forma encontrada pela comissão de comemorar o dia dos pais, celebrado em boa parte do mundo neste domingo. Foi montada uma sala cheia de brinquedos para que os filhos dos atletas se divertissem. Também visitaram a atividade mães, pais, esposas e irmãos dos argentinos.

A seleção argentina agora se prepara para encarar a Croácia, pelo Grupo D. Depois, fecha a participação na primeira fase diante da Nigéria, dia 26, em São Petersburgo.