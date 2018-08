Após empate em BH, Flamengo volta ao Rio para se preparar para encarar o Cruzeiro

O Flamengo enfrentou o América-MG, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, e agora vai jogar contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, também na capital mineira, mas no estádio do Mineirão, pela rodada de volta das quartas de final da Copa Libertadores. A ideia inicial era permanecer direto na cidade, mas a comissão técnica rubro-negra preferiu mudar a logística e o elenco se preparará em casa para a partida decisiva da competição continental.

No domingo mesmo o elenco voltou ao Rio de Janeiro, onde treinará nesta segunda-feira e na terça antes de voltar para Belo Horizonte. A comissão técnica, porém, vai manter os jogadores concentrados, bem alimentados e com repouso adequado. É uma medida para a rápida recuperação do grupo para enfrentar o Cruzeiro. Na ida, em casa, foi derrotado por 2 a 0 e precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para seguir vivo.

O meia Diego acha que o time pode melhorar “porque sempre existe uma margem para atingir o máximo”. Ele elogiou o Cruzeiro, mas garantiu que “vamos com tudo para buscar a vaga na Libertadores”. Para Éverton Ribeiro, principal articulador no meio de campo, o empate diante do América-MG foi injusto “porque o time esteve duas vezes na frente e merecia vencer”.

O goleiro Diego Alves reconheceu o gosto amargo pelo empate em Belo Horizonte, mas lembrou que o importante agora é pensar no próximo jogo. “Acho que é preciso muita humildade e empenho” para reverter a vantagem cruzeirense.

Pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo no próximo domingo contra o Ceará, às 11 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22.ª rodada.