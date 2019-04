Após empate do Grêmio, Pepê lamenta chance perdida: ‘Tive a bola do jogo’

O Grêmio não saiu do 0 a 0 na primeira semifinal do Campeonato Gaúcho. Mesmo jogando fora de casa contra o São Luiz, no Estádio IXX de Outubro, em Ijuí, o time portoalegrense teve chances de marcar e levar uma boa vantagem para o duelo de volta, na Arena, em Porto Alegre.

A chance mais clara veio no final da partida. Aos 46 minutos, Pepê recebeu de frente para o gol, mas acabou parando em Paulo Henrique Gianezini, que saiu abafando o lance e evitou o gol gremista.

“Infelizmente, tive a bola do jogo. Acabei não concluindo da maneira certa. Tem que levantar a cabeça para o próximo jogo e definir na Arena”, comentou Pepê, um dos reservas escalados para entrar em campo neste domingo.

“Soubemos não levar gol, isso é uma vantagem que levamos para casa. O time deles sabe usar o campo, a torcida, não levaram gol em casa e tem saldo qualificado. Mas temos que fazer o que temos feito para nos impor em casa”, completou o goleiro Paulo Victor.

Apesar do empate, o Grêmio tem uma pequena vantagem para o segundo jogo das semifinais. Além de jogar em casa, o time de Renato Gaúcho precisa de uma simples vitória por qualquer placar para avançar. Um empate com gols classifica o São Luiz.

Antes do jogo de volta, marcado para o próximo domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, o Grêmio tem compromisso pela Libertadores. Na quinta-feira, a equipe enfrenta a Universidad Católica, do Chile, às 19 horas, fora de casa. O objetivo é deixar a lanterna do Grupo H, com um ponto em dois jogos.