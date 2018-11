Após empate com Ceará, técnico do Inter promete lutar pelo título até o fim

Apesar de um grande primeiro tempo, o Internacional não passou de um empate por 1 a 1 com o Ceará, nesta tarde de domingo na Arena Castelão, em resultado que acabou mantendo a diferença e cinco pontos para o líder Palmeiras. O técnico Odair Hellmann afirmou que o time gaúcho irá lutar pelo título do Campeonato Brasileiro até o fim.

“Faltam cinco rodadas e o campeonato está em aberto, a Libertadores também. Quinta-feira temos que lotar o Beira-Rio diante do América Mineiro. Vamos disputar até o fim, como estamos fazendo desde o começo do ano”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Odair Hellmann ainda lamentou as oportunidades perdidas: “No segundo tempo, houve um momento do jogo em que ficou lá e cá. A gente queria vencer para diminuir a diferença para o líder e as substituições foram para isso. Geramos situações de gols, mas não conseguimos fazer”.

Assim como o treinador, o volante Rodrigo Dourado ainda colocou o Inter na briga pelo título. O time gaúcho é o vice-líder, com 62 pontos, contra 67 do líder Palmeiras. “Não era o resultado que a gente queria. A gente queria muito a vitória. Fizemos um grande primeiro tempo, saímos na frente, mas vacilamos na hora de sair jogando, conseguiram empatar. Segundo tempo foi aberto, ataque e contra-ataque. Infelizmente não ganhamos. Agora é erguer a cabeça. Tem mais 15 pontos. Vamos até o final. A gente almeja isso (título). A vitória era essencial para diminuir a diferença. Lutamos até o final. Faz parte. É descansar, que no meio da semana tem mais”, concluiu.

Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o América Mineiro, quinta-feira, às 21h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).