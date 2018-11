Após empatar com o líder, Paraná confia nos jovens para vencer o Ceará

Rebaixado matematicamente há quatro rodadas, o Paraná está usando as últimas rodadas do Brasileirão para fazer alguns testes, principalmente com garotos da base. Diante deste cenário, o time conseguiu dar trabalho, vencendo o América-MG (1 a 0) e empatando com o líder Palmeiras (1 a 1), na rodada passada. Sem grandes objetivos, mas com jogadores ávidos para mostrar serviço, o próximo compromisso é contra o Ceará, às 21 horas desta quinta-feira, no Castelão, pela 36ª rodada.

Para o jogo, o técnico Dado Cavalcanti vai contar com a volta do goleiro Richard, do volante Alex Santana, do meia-atacante Andrey e do atacante Silvinho, todos retornando de suspensão. Mas não é certo se todos voltarão ao time titular, justamente por conta do bom desempenho da equipe contra o Palmeiras.

Andrey, por exemplo, pode ser preterido por Keslley, jovem de 19 anos que marcou o gol paranista no empate com os palmeirenses. O mesmo pode acontecer com Silvinho, caso o técnico opte pela manutenção de Juninho, que também fez boa partida, entre os titulares no setor ofensivo.

Enquanto isso, o goleiro Richard deve retomar a vaga que foi ocupada por Thiago Rodrigues. Uma das referências do elenco, o goleiro aprovou os novos nomes do elenco. “Os meninos que subiram estão cumprindo o que tem se pedido. Estão caminhando bem. Temos feito bons jogos, mais organizados e sofrendo pouco comparado ao que a gente vinha sofrendo”, avaliou.

No meio de campo, Jhony deve sair para o retorno de Alex Santana. As baixas ficam por conta do lateral-esquerdo Mansur e do meia Rodrigo Carioca, que seguem em tratamento no departamento médico.