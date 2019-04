Após eliminação na Copa do Nordeste, Bahia demite o técnico Enderson Moreira

Enderson Moreira não resistiu à eliminação ainda na fase de grupos da Copa do Nordeste. No final da noite de domingo, através de uma nota publicada em seu site oficial, o Bahia anunciou a demissão do treinador. Contratado em junho do ano passado, ele já vinha tendo seu trabalho questionado pelos torcedores desde a eliminação na Copa Sul-Americana no início de fevereiro. E a gota d’água foi a derrota para o Sampaio Corrêa por 1 a 0, em São Luis, que culminou com a queda da competição regional.

“O Esporte Clube Bahia comunica que Enderson Moreira não é mais o treinador do Esquadrão. A diretoria agradece os serviços prestados e deseja boa sorte no seguimento do sua carreira”, dizia parte da nota oficial.

No Bahia desde junho do ano passado, Enderson Moreira comandou o clube em 59 jogos durante esse período, com 22 vitórias, 19 empates e 18 derrotas. O aproveitamento foi de 48%.

Enquanto a diretoria trabalha em busca de um substituto, o auxiliar César Prates é quem comanda o time de forma interina. Nesta terça-feira, o Bahia faz o primeiro jogo contra o CRB, em Maceió, pela terceira fase da Copa do Brasil. No final de semana, o adversário será o Bahia de Feira pela primeira final do Campeonato Baiano.