Após derrota para o Vitória, Atlético-MG lamenta gols perdidos em Salvador

O Atlético Mineiro voltou a perder depois de três rodadas do Campeonato Brasileiro ao ser superado pelo Vitória por 1 a 0, no estádio Barradão, em Salvador. Além do resultado negativo, o elenco mineiro lamentou as chances de gols perdidas neste domingo.

“A gente tá pecando nisso. Tivemos várias chances e mais uma vez falhamos. É ruim quando o time joga bem e perde o jogo. É continuar trabalhando”, comentou o volante Elias. O meio-campista foi um dos jogadores que desperdiçaram boas oportunidades neste domingo. Além dele, o centroavante Ricardo Oliveira também teve oportunidade de marcar.

“Acho que foi um primeiro tempo que não jogamos bem, mas a gente teve duas chances mais claras, com o Ricardo (Oliveira) e com o Elias. Não foi satisfatório, voltamos com o Lucas Cândido, que fez uma grande partida, e o Luan e no segundo tempo tivemos o controle do jogo, mas a bola não entrou”, acrescentou o técnico Thiago Larghi.

Foi o segundo jogo consecutivo que o Atlético-MG, melhor ataque do Brasileirão com 36 gols, não conseguiu marcar. Mas isso não preocupa. “Eu acredito que seja o momento. Acontece com grandes equipes, ficar dois ou três jogos sem fazer gol. A gente não sabe nem explicar o que é. Tem um lado positivo que é nosso sistema de criação, mas hoje (domingo) a bola não quis entrar”, encerrou Larghi.

O Atlético-MG é o sexto colocado, com 34 pontos, e volta a campo contra o Corinthians, no próximo sábado, às 21 horas, fora de casa.