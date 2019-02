Após derrota para o Santa Cruz, Milton Cruz deixa o comando do Sport

Milton Cruz não é mais técnico do Sport. O treinador deixou o comando do clube após uma reunião com a diretoria nesta segunda-feira. A eliminação na Copa do Brasil, definida com o revés por 3 a 0 para o Tombense, no interior mineiro, na última semana, e a derrota por 1 a 0 no clássico contra o Santa Cruz, no domingo, foram cruciais na decisão.

O treinador foi anunciado para o cargo no fim de 2018 e chegou sob muita expectativa, mesmo após o rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro. Em sete jogos no comando do Sport, venceu quatro (Vitória-PE, Petrolina, Náutico e América-PE) e perdeu três (Flamengo-PE, Tombense e Santa Cruz).

Apesar de O Sport ter aproveitamento de 66,7% no Campeonato Pernambucano, a derrota para um de seus principais rivais acabou tumultuando o ambiente do clube, que já estava pesado após uma eliminação vexatória na Copa do Brasil, perdendo, além da classificação, uma premiação milionária da CBF, caso passasse de fase.

Milton Cruz deixa o Sport na terceira posição do Pernambucano, com 12 pontos, um atrás do líder Santa Cruz. Como foi eliminado da Copa do Brasil e abriu mão da Copa do Nordeste, o time só tem o Estadual e a Série B do Campeonato Brasileiro no calendário de 2019.

O Sport, agora, tem dez dias até seu próximo compromisso e para definir o nome do seu novo comandante. Em 28 de fevereiro, o clube enfrenta o Afogados, às 15h30, na Ilha do Retiro.