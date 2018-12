Após derrota para CSKA, Vinicius Junior pede maior ‘concentração’ do Real Madrid

Em seu primeiro jogo como titular do Real Madrid na Liga dos Campeões, Vinicius Junior lamentou a derrota para o CSKA Moscou, por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pela sexta e última rodada da fase de grupos.

“Nós temos de ter maior concentração do começo ao fim do jogo. Nós tentamos muito e não conseguimos fazer os gols. Eles chegaram três vezes e fizeram três gols”, afirmou o atacante, que foi bastante acionado e até fez boas jogadas no início da partida.

O ex-jogador do Flamengo afirmou que não foi “o dia do Real Madrid” e preferiu concentrar as atenções para o jogo de sábado, diante do Rayo Vallecano, no Campeonato Espanhol. “Vamos seguir trabalhando para melhorar sempre. Sábado temos outro jogo, para somar três pontos e jogar bem.”

Apesar da derrota, Vinicius Junior mostrou-se satisfeito com seu momento na equipe espanhola. “Não dava para imaginar que em cinco meses eu estaria jogando como titular, com a ajuda de todos os meus companheiros. Desta forma, jogo do jeito que gosto, indo para cima da marcação, tentando o drible, mas sempre com muita responsabilidade.”

A derrota para o CSKA causou vaias para a equipe ao final do jogo, mas o Real já tinha o primeiro lugar do Grupo G da Liga dos Campeões garantido. O time vai saber o seu adversário nas oitavas de final na segunda-feira, após sorteio que será realizado na sede da Uefa.