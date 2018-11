Após derrota, lateral Dodô diz que ‘faltou um pouco de tudo’ ao Santos

O lateral-esquerdo Dodô resumiu a atuação do Santos na derrota para a Chapecoense, por 1 a 0, nesta segunda-feira, com uma frase simples: “Faltou um pouco de tudo”. O tropeço, no Pacaembu, em São Paulo, deixou a equipe na oitava colocação, a um ponto do G6, a zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

“Tivemos um início bom, mas depois sentimos a falta de entrosamento. Erramos passes. Fazíamos os movimentos no tempo errado. A gente sentiu bastante a falta de conjunto. Tivemos um time com muitas mexidas”, analisou o lateral, ao se referir aos sete desfalques do Santos nesta noite.

As seguidas baixas fez o técnico Cuca promover diversas mudanças na equipe, mesmo durante o jogo. Uma delas foi escalar o volante Alison na zaga. No segundo tempo, ele colocou Rodrygo e Bruno Henrique para dar maior qualidade ao ataque. Mas não teve sucesso. Apesar da pressão, errou muito no ataque e desperdiçou as raras oportunidades que criou.

“Tentamos de tudo. Cuca mudou no intervalo. Tentamos suprir a ausência do zagueiro, que hoje não temos no elenco. Faltou um pouco de tudo. Temos de erguer a cabeça que ainda temos cinco jogos. Saímos muito chateados. Nossa expectativa era outra. Futebol é assim. Um dia a gente ganha e outro a gente perde”, lamentou o lateral, em entrevista ao canal SporTV.