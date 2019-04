Após derrota em clássico, União anuncia saída de treinador

Denis Augusto não é mais técnico do União Barbarense. O clube anunciou o desligamento do treinador nesta segunda-feira, dois dias após a derrota para o Rio Branco, por 4 a 1, dentro de casa.

A decisão foi tomada pela diretoria durante reunião entre o presidente Daniel de Castro, o Gordo, e o gerente de futebol Maurílio D’Elboux. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Denis comandou o Leão da 13 nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão paulista. Em ambas, o time perdeu.

No primeiro jogo, o União tropeçou diante do Itapirense, pelo placar de 1 a 0, na cidade do adversário. No último sábado, a equipe acabou goleada pelo Rio Branco no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Em nota, o alvinegro informou que, agora, está atrás de um treinador “mais experiente” na divisão. “Nas próximas horas, o nome pode ser divulgado”, comunicou. Segundo a diretoria, os demais membros da comissão técnica continuam no clube.

Ainda sem pontuar, o União aparece na última posição do Grupo 3.