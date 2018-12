Após derrota em BH, Matheus Fernandes faz balanço positivo do ano do Botafogo

O ano de 2018 acabou para o Botafogo após a derrota diante do Atlético-MG por 1 a 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte, neste sábado, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O sentimento dos jogadores foi de dever cumprido.

Um dos destaques do Botafogo na temporada, o volante Matheus Fernandes lembrou as dificuldades encontradas pelo clube fora de campo e comemorou a classificação para a Copa Sul-Americana de 2019.

“A gente sabia que seria um ano muito difícil, até pela questão financeira, mas a galera abraçou a ideia e falou: ‘Vamos jogar pelo Botafogo’. Foi o que a gente fez. Sofremos um pouco perto da zona de rebaixamento, mas essa arrancada final mostrou que o grupo é qualificado. Saímos da zona de risco e vamos disputar a Sul-Americana”, afirmou o volante.

O Botafogo termina o Brasileirão com 51 pontos e, em nono lugar, ainda pode ser ultrapassado pelo Santos neste domingo. O elenco já recebeu férias e a diretoria agora trabalha no planejamento visando a próxima temporada.