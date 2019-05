Após derrota, Cláudio Winck cobra reação do Vasco contra o Corinthians

Após a derrota sofrida para o Atlético-MG, na noite de quarta-feira, o lateral-direito Cláudio Winck cobrou uma reação do Vasco, nesta quinta. E pediu que a equipe carioca some seus primeiros pontos no Brasileirão no duelo contra o Corinthians, no sábado, na Arena da Amazônia, em Manaus.

“Pela partida que fizemos, não merecíamos a derrota. Jogamos bem, criamos chances. Sabemos que o Brasileiro é muito difícil e vamos trabalhar cada vez mais para conseguir as vitórias. Agora temos o Corinthians pela frente e vamos pra cima deles”, afirmou o jogador, referindo-se à derrota por 2 a 1 para o Atlético – o rival fez o gol da vitória em São Januário aos 45 minutos do segundo tempo.

Para Winck, o time do Vasco está preparado para encarar a pressão do Corinthians, campeão paulista. “Time grande tem pressão. Todo mundo aqui é acostumado. Corremos muito, todos se doaram muito. Todos sabem lidar com a pressão, já estiveram em grandes clubes. Estamos focados e já esperamos fazer um grande jogo diante do Corinthians para conseguir vencer e aumentar a confiança de todo mundo”, projetou.

Animado pela vaga de titular na equipe, agora comandada pelo interino Marcos Valadares, Winck já prevê uma sequência no time. “Trabalhei bastante esperando por essa oportunidade. Sou um cara que estou sempre preparado. A oportunidade apareceu, acho que fiz uma boa partida. Fiquei feliz pela chance e espero ter uma sequência”, declarou.