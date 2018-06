Após derrota, alemães se preocupam com possível confronto com Brasil nas oitavas

A derrota da Alemanha para o México neste domingo, por 1 a 0, em Moscou, já provoca projeções para as próximas fases da Copa do Mundo. Como o regulamento do Mundial prevê o cruzamento entre os grupos E e F nas oitavas (o primeiro de uma chave encara o segundo da outra), os dois se enfrentam logo no primeiro mata-mata. Para isso, basta que o Brasil avance na liderança e a Alemanha passe em segundo.

“Muitas pessoas estão perguntando sobre isso (confronto com o Brasil). No momento, nós estamos preocupados apenas com o próximo jogo e tentar vencer o Grupo. Mas isso pode acontecer. Não é a melhor escolha. Por outro lado, ouvindo jogadores e o treinador, nós sabemos que precisamos vencer todos os adversários se quisermos vencer a Copa do Mundo”, afirmou Oliver Bierhoff, diretor esportivo da seleção alemã.

O zagueiro Boateng desconversou ao ser questionado sobre um possível duelo contra os brasileiros nas oitavas. “Não tem problema. É uma situação que temos de enfrentar. Mas nosso primeiro desafio é vencer o próximo jogo”, disse o defensor da Alemanha.

Na próxima partida, a Alemanha vai enfrentar a Suécia no dia 23, às 15 horas (de Brasília), em Sochi. Será um jogo decisivo para os alemães. Uma nova derrota pode determinar a eliminação dos atuais campeões mundiais ainda na primeira fase.

Não seria a primeira vez que isso aconteceria. Os espanhóis chegaram ao Brasil em 2014 como campeões do mundo, mas caíram no estágio de grupos. A Itália caiu na mesma etapa da competição em 2010 depois de ganhar o Mundial quatro anos antes, e a França que, após o título em 1998, fez apenas os três jogos iniciais em 2002. São casos isolados, mas que estão no radar alemão.