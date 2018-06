Após demissão de Lopetegui, Espanha será comandada por Fernando Hierro na Rússia

Poucas horas após anunciar a demissão do técnico Julen Lopetegui, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) definiu Fernando Hierro como o treinador da seleção espanhola na Copa do Mundo da Rússia, nesta quarta-feira. A troca no comando da equipe acontece a apenas dois dias da estreia no Mundial, contra Portugal, na sexta-feira.

Hierro, de 50 anos, vai comandar a equipe, a princípio, somente na Copa do Mundo. A RFEF não revelou informações sobre contrato e duração do vínculo. O ex-jogador da seleção vai assumir a equipe às pressas após a surpreendente demissão de Lopetegui, nesta manhã, em Krasnodar, na Rússia.

O presidente da RFEF, Luis Rubiales, decidiu pela demissão do treinador como uma resposta da entidade à decisão dele em romper seu contrato unilateralmente com a seleção ao fim do Mundial da Rússia para comandar o time do Real Madrid. O inesperado acerto com o atual tricampeão da Liga dos Campeões da Europa foi feito na terça.

A notícia irritou a cúpula da entidade espanhola porque Lopetegui havia renovado seu contrato com a seleção espanhola recentemente. Pelo novo vínculo, oficializado e tornado público no mês passado, o técnico comandaria a equipe até a Eurocopa de 2020.

Este contrato, contudo, será rompido unilateralmente por causa do acerto do treinador com o Real Madrid, que estava sem comando desde a inesperada saída de Zinedine Zidane, no dia 31 de maio, ao fim da temporada europeia. Com a decisão, o clube vai pagar a alta multa rescisória do vínculo de Lopetegui com a RFEF.

Diante da lacuna no comando da seleção, Rubiales anunciou Hierro como treinador, que será apresentado oficialmente em entrevista coletiva ainda nesta quarta. Na sequência, vai comandar seu primeiro treino à frente da equipe. E, na sexta, vai liderar a seleção contra Portugal, de Cristiano Ronaldo, às 15 horas (horário de Brasília), no Fisht Stadium, na cidade de Sochi, pelo Grupo B.

Jogador de destaque, tanto com a camisa da seleção quanto com a do Real Madrid, Hierro tem pouca experiência como treinador. Ele iniciou sua carreira em 2014 como assistente no clube madrilenho. Lá ficou por apenas uma temporada, antes de assumir como técnico do Oviedo, da segunda divisão, na temporada 2016/2017.

Como atleta, Hierro participou de três conquistas da Liga dos Campeões e levantou o troféu do Campeonato Espanhol por cinco vezes. Na seleção, atuou como jogador entre 1989 e 2002. E esteve em quatro edições da Copa do Mundo: 1990, 1994, 1998 e 2002.