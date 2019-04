Após decepção, Juventus tenta aproveitar nova chance de garantir octocampeonato

Basta um empate para a Juventus, neste sábado, diante da Fiorentina, em Turim, para a equipe garantir o seu oitavo título italiano consecutivo. A tarefa parece fácil na partida que começa às 13 horas (de Brasília), mas a Juve não vive um bom momento. O time vem de dois resultados ruins: perdeu para o modesto SPAL no último fim de semana e na terça-feira foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Ajax, da Holanda.

Após 32 rodadas, a Juventus lidera o Campeonato Italiano com 84 pontos. O segundo colocado é o Napoli, que soma 67. Mesmo em caso de tropeço neste sábado, a equipe alvinegra pode ser campeã se o Napoli não derrotar o Atalanta segunda-feira, no encerramento da 33ª jornada da competição.

A Juventus só não ficará com a taça se perder os seus últimos seis jogos e o Napoli tiver 100% de aproveitamento até o fim do campeonato.

Entre as seis principais competições nacionais na Europa, englobadas pelas ligas da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, da França e de Portugal, nunca um time conquistou oito títulos em sequência. Se faturar o seu 35.º scudetto, o clube terá quase o dobro do que possuem Milan e Inter de Milão, com 18 taças cada.

Os números da atual campanha da Juventus são incríveis: 27 vitórias, três empates e apenas duas derrotas, com 65 gols a favor e 22 contra.

Apesar de o time estar muito próximo de mais um título, o clima não é dos melhores no clube. As ações da Juventus operaram em queda de 17,66% na quarta-feira na Bolsa de Milão um dia após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões. A diretoria italiana contratou no ano passado o português Cristiano Ronaldo por 100 milhões de euros (R$ 441 milhões na cotação atual) com a expectativa de conquistar a Liga dos Campeões, após derrotas nas finais de 2015 para o Barcelona e de 2017 para o Real Madrid, mas eliminação diante do Ajax caiu como um balde de água fria no clube.

De acordo com o jornal italiano La Reppublica, a derrota na competição europeia deixou o craque desiludido e ele deve ficar só mais um ano em Turim, apesar de ter contrato válido até 2022. Ainda segundo a mesma publicação italiana, Cristiano Ronaldo teria exigido ao clube investimentos em reforços de peso para a próxima temporada.

Quem também pode deixar a Juventus é o técnico Massimiliano Allegri. Segundo informações do canal de televisão Sky Sports, a diretoria já fez uma consulta a Antonio Conte, que está sem clube desde a sua saída do comando do Chelsea.