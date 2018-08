Após Copa, Vardy anuncia aposentadoria da seleção inglesa

Jamie Vardy não voltará mais a defender a seleção da Inglaterra. Nesta terça-feira, o jogador revelou a sua decisão, explicando que conversou sobre o tema com o técnico Gareth Southgate, que comanda a equipe nacional, e optou por se concentrar em sua carreira no Leicester.

Vardy, de 31 anos, foi convocado pela primeira vez pela seleção inglesa em maio de 2015, sendo figura constante nas listas da equipe desde então, mesmo com mudanças no comando técnico. E ele fez parte do grupo que disputou a Eurocopa de 2016 e a Copa do Mundo da Rússia.

De acordo com Vardy, a bem-sucedida renovação da seleção inglesa, algo determinante para a equipe ser semifinalista da última edição do Mundial, indicou ser este o momento ideal para deixar a equipe nacional. “Para ser honesto com você, isso está na minha cabeça há algum tempo”, disse, em entrevista ao jornal The Guardian.

“Eu disse a Gareth que acho que é melhor a partir de agora, especialmente com o jeito que ele pretende agir, trazer os jovens que ele acha que tem a habilidade e começar a formá-los para o futebol internacional”, acrescentou o atacante do Leicester.

Além disso, Vardy explicou que o fato de ser reserva na seleção da Inglaterra também pesou para a sua decisão de não atuar mais pela equipe. Ele, porém, fez diversos a elogios a Southgate e deixou uma “porta aberta” para ser convocado se o técnico não tiver nenhum atacante à disposição no futuro.

“Sim, acho que isso teve um impacto. Quando você é convocado, você quer estar jogando. Se você estiver jogando toda semana em seu clube, também quer ir para a Inglaterra jogar. E se isso não está acontecendo, então para mim, pessoalmente, agora, nessa idade, é melhor estar em casa, passar esse tempo com minha família e treinar com meu clube, preparando-me para o próximo jogo”, justificou Vardy.