Após confusão, CBF decide mandar assessor de volta ao Brasil

O assessor da presidência da CBF Gilberto Barbosa foi desligado da delegação que está na Rússia e voltará ao Brasil, possivelmente ainda nesta sexta-feira. Ele se envolveu em um incidente na noite passada em um restaurante em São Petersburgo e acertou um torcedor brasileiro, identificado como Alexandre Nazareno, com um copo.

A confusão aconteceu após Nazareno, segundo relatos de quem acompanhou a confusão, ter ofendido e tentado agredir o presidente da entidade, coronel Antônio Carlos Nunes. Nazareno – que é paraense, assim como o coronel Nunes – teria se dirigido ao cartola com ofensas a ele e à mulher. O torcedor também teria dado pelo menos um tapa nas costas do dirigente, que tem 80 anos.

A reação de Gilberto Barbosa, conhecido como Giba, porém, incomodou a cúpula da CBF. Nazareno sofreu cortes na cabeça e precisou ser atendido ainda no restaurante – que fechou mais cedo devido à confusão. Além disso, as cenas pegaram mal para a entidade brasileira. Antes de chegar à CBF, Giba foi funcionário da Federação Paulista de Futebol quando a entidade era presidida por Marco Polo Del Nero, hoje banido do futebol pela Fifa.

Na Rússia o Coronel Nunes, que preside a CBF desde abril do ano passado, tem sido isolado por seus assessores desde que votou no Marrocos para sede da Copa de 2026 após se comprometer a votar nos Estados Unidos, México e Canadá. Foi considerado traidor. Desde então, passa a maior parte do tempo em seu quarto de hotel em Moscou, viaja para acompanhar a seleção e às vezes sai para jantar.