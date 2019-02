Após classificação suada, jogadores querem Atlético-MG melhor nos próximos jogos

A classificação do Atlético-MG, nesta terça-feira, para a terceira fase preliminar da Copa Libertadores foi sofrida. Depois de abrir 3 a 0 sobre o Danubio, do Uruguai, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o time brasileiro viu o adversário diminuir para 3 a 2 e assustar no final.

Como a partida de ida terminou empatada por 2 a 2, mais um gol uruguaio significaria a eliminação do Atlético-MG. Ao final do jogo, os jogadores comemoraram a conquista da vaga, mas ressaltaram que será preciso jogar melhor nas próximas partidas para seguir na competição.

“Hoje (terça-feira) foi um teste para cardíaco. Temos que valorizar a classificação porque conseguimos cumprir nosso objetivo, mas não podemos dar sopa para o azar desse jeito. Os próximos jogos também serão difíceis e se a gente tiver essa postura podemos nos complicar”, alertou o capitão Rever.

Autor do primeiro gol, o atacante Luan também mostrou preocupação com o desempenho da equipe, especialmente na segunda etapa. “Foi uma grande vitória, Libertadores não tem jogo fácil e é como dizem: ‘se não é sofrido, não é Galo’. Agora é descansar, esperar o próximo adversário e no próximo confronto fazer um jogo melhor. O primeiro tempo de hoje (terça-feira) é um exemplo. Se a gente fizer um jogo assim como no primeiro tempo, não tem nenhum time que tire a classificação da gente”, disse.