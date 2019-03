Após classificação, Sampaoli promete Santos com ‘mesma intensidade’ na semifinal

Depois de garantir vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, o Santos espera por seu adversário, que sairá de uma das duas últimas séries de quartas de final, Corinthians x Ferroviária e São Paulo x Ituano, definidas nesta quarta-feira. Independentemente de quem tiver pela frente, o técnico Jorge Sampaoli prometeu uma equipe com a “mesma intensidade” vista diante do Red Bull Brasil.

“Mais do que a vantagem, saímos para buscar gols, tivemos chance e neutralizamos. Não corremos riscos. Esperamos pelo próximo adversário e teremos a mesma intensidade desses dois jogos. Atacamos muito, com ritmo intenso”, declarou o treinador após o empate por 0 a 0 de terça-feira, no Moisés Lucarelli.

Se não foi empolgante como em outros momentos da temporada, o Santos mostrou-se eficaz. Na ida, no Pacaembu, aproveitou duas das poucas chances que teve para fazer 2 a 0. E em Campinas, segurou a melhor equipe da primeira fase sem grandes sustos, mostrando qualidade também no setor defensivo. “Esperávamos muita dificuldade, mas tivemos muita diferença nos dois jogos”, considerou o treinador.

Apesar da superioridade santista vista nos dois jogos, Sampaoli fez questão de elogiar um atleta do Red Bull em especial. O treinador não escondeu a admiração pelo futebol do volante Jobson, que já teria despertado o interesse de diversos clubes do País. “Chamou a atenção durante todo o Paulista, tem muita qualidade.”