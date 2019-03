Após campanha histórica da Bélgica na Copa, Fellaini se aposenta da seleção

O belga Marouane Fellaini anunciou nesta quinta-feira sua aposentadoria da seleção nacional. Aos 31 anos, o meia ex-Manchester United utilizou as redes sociais para informar que não voltará a vestir as cores do país, que defendeu por mais de uma década.

“Depois de 12 anos representando a Bélgica em alto nível, decidi me aposentar da seleção. Não foi uma decisão fácil para mim, mas eu sinto que é o momento certo para sair de cena e permitir que a próxima geração de jogadores continuem esse período de muito sucesso na história do futebol belga”, escreveu.

Fellaini vestiu a camisa da Bélgica em 87 oportunidades e foi um dos responsáveis pela histórica campanha na Copa do Mundo do ano passado. Na Rússia, ele ajudou a levar a seleção à terceira colocação, inclusive sendo titular na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil nas quartas de final.

Atualmente no Shandong Luneng, da China, Fellaini disputou também a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e a Eurocopa de 2016, na França. Ao lado de nomes como Kevin de Bruyne, Hazard, Lukaku, entre outros, ajudou a levar a seleção belga ao atual primeiro lugar no ranking da Fifa.

“Foi uma honra representar meu país 87 vezes e fazer parte da campanha da Bélgica em duas Copas do Mundo e uma Eurocopa. Tenho muitas memórias incríveis com a seleção desde a minha estreia em 2007 até a Copa do Mundo na Rússia, ano passado, e tenho muito orgulho de a Bélgica ser a atual número 1 no ranking da Fifa”, apontou.