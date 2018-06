Após anunciar Fred, Manchester United acerta com zagueiro português de 19 anos

O Manchester United anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro português Diogo Dalot, de 19 anos. O jogador defendeu o Porto na última temporada e assinou contrato de cinco anos com a opção de renovação por mais um.

“Diogo é um jovem zagueiro extremamente talentoso com todas as qualidades para rapidamente se tornar um grande jogador para este clube”, disse o técnico José Mourinho em nota publicada no site do Manchester United.

Dalot é o segundo reforço da equipe confirmado nesta semana. Na terça-feira, o clube chegou a um acordo com o meio-campista Fred, que está com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Fred também assinou contrato por cinco anos.

O Manchester United não deu detalhes sobre os valores das duas contratações. O zagueiro português comemorou o acerto e agradeceu ao seu antigo clube pela oportunidade de começar no profissional.

“Jogar no Manchester United é uma oportunidade inacreditável para mim. Cresci no Porto e só muito agradecido a tudo que eles fizeram para mim. Mas a chance de jogar em um dos maiores clubes do mundo é algo que não se pode recusar”, afirmou.